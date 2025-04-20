Gaziantep FK - Başakşehir maçında 3 gol, 3 kırmızı kart! 10 yıl sonra bir ilk...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Piatek (P) ve 45+4. dakikada Brnic kaydetti. Gaziantep FK'nin golü 9. dakikada Okereke'den geldi. Gaziantep FK'de Selçuk İnan, 53. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderildi. Genç teknik adam Fenerbahçe maçında kulübede yer alamayacak.

10 YIL SONRA KIRMIZI KART

Başakşehir'de ise Piatek, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası 88. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Başakşehir'de Piatek 10 yıl sonra kırmızı kart gördü.

Gaziantep'te ise Kozlowski, 90+6 ve 90+7. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası oyundan atıldı. 55. dakikada sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Okereke ile kırmızı kart gören Kozlowski Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 48 yaptı. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Göztepe deplasmanına gidecek. Gaziantep ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.