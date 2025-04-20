Rizezpor Eyüpspor’u tek golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi.
Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren gol, 76. dakikada Claro'dan (kk) geldi. Düşme hattında bulunan Rizespor puanını 37'ye çıkararak rahat bir nefes aldı ve 13. sıraya yerleşti.
Gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek Eyüpspor ise 50 puanla 4. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
48. dakikada Taha Şahin, ters kanatta defansın arkasına Olawoyin'i topa buluşturdu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa arka direkte bulunan Jurecka'nın vuruşunda kaleci Berke Özer yakın mesafeden başarılı oldu. Seken topu tekrar önünde bulan Jurecka, ikinci vuruşunda topu az farkla auta yolladı.
56. dakikada ceza sahasının solundan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berkay Özcan'ın doğrudan kaleye yolladığı topu kaleci Berke Özer yumruklarıyla uzaklaştırdı.
76. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Hojer'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Claro'ya çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.
88. dakikada ikas Eyüpspor'un soldan kullandığı kornerde defansın uzaklaştırmak istediği top Ampem'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.