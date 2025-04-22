TFF, yeni görev dağılımını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulunun yeni görev dağılımını duyurdu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından yeni görev dağılımına gidilmiştir.

1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, A Millî Takım Sorumlusu olarak da görev yapacaktır.

Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak; FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğunu da üstlenecektir.

Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genç Millî ve Kadın Millî Takımlar Sorumluluğunu da yürütecektir."