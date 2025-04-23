TFF’de 23 Nisan’a özel şenlik töreni yapıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile Kadın Futbolu Direktörlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Riva'da bir şenlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında çocuklar, ellerinde büyük bir coşkuyla salladıkları Türk bayrakları eşliğinde Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlanan alanda gönüllerince eğlenerek neşe saçtı.

Organizasyon kapsamında Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü nedeniyle İstiklâl Marşı'nın okunması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Anlamlı etkinliğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ural Aküzüm ve Murat Şahin, TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Başkanı Av. Azize Yüce Şahin ve kurul üyeleri, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile TFF Kadın Futbol Direktörü Sami Oray Baykal katıldı.