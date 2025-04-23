Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Futbol Federasyonu depremin ardından geçmiş olsun mesajı paylaştı!
Giriş Tarihi: 23.4.2025 13:49 Son Güncelleme: 23.4.2025 13:49

Türkiye Futbol Federasyonu depremin ardından geçmiş olsun mesajı paylaştı!

Türkiye Futbol Federasyonu, merkez üssü Marmara Denizi olan İstanbul'da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu depremin ardından geçmiş olsun mesajı paylaştı!

AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 12:49 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul'da birçok bölgede hissedildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem sonrası geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı; "Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Futbol Federasyonu depremin ardından geçmiş olsun mesajı paylaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz