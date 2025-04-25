Kafası karıştı

Ara transfer döneminde G.Saray Kulübü ile girilen yarışta F.Bahçe'ye imza atan Milan Skriniar'ın performansı alkışlarla karşılandı. Kiralık olarak gelen Slovak stoperin bonservisini almak için F.Bahçe yönetimi, Fransız takımı Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanırken oyuncu da tavrını F.Bahçe'den yana koymuştu. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun başarılı performansı sonrasında talipleri de arttı...

KARARINI SEZON SONUNA BIRAKTI

Kanarya'nın, Fransız ekibine 15 milyon Euro bonservis ödemeye hazır durumda olmasının ardından sezon sonu beklenirken, İtalyan medyasında da Skriniar sesleri arttı. Daha önce Sampdoria ve İnter formaları da giyen deneyimli stoper, bu ekiplerin radarına girdi. Ayrıca aynı ülkeden Napoli ve Lazio da istiyor. İngiltere Premier Lig kulüplerinin de oyuncu için planlar yapmasıyla birlikte oyuncunun da kafası karışmış durumda. Kariyeri için kritik bir imza yaşı dönemine giren Skriniar'ın, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri masaya yatırıp ardından net kararını vereceği öğrenildi.