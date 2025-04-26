Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR’ı Adam Pillok!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.
Süper Lig'in 33.haftasında oynanacak bu akşam saat 19.00'da oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının VAR'ı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Adam Pillok oldu.
MHK'den yapılan açıklamaya göre, ligde günün maçlarında VAR'da görev alacak hakemler şunlar:
Sivasspor - Antalyaspor: Miguel Angel Ortiz Arias
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Adam Pillok
Bodrum FK - Samsunspor: Rui Silva
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/LM6DWxCqHi— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) April 26, 2025