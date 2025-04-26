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Giriş Tarihi: 26.4.2025 12:04 Son Güncelleme: 26.4.2025 12:07

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Adam Pillok!

Trendyol Süper Lig'in 33.haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin VAR'ı Adam Pillok oldu.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR’ı Adam Pillok!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'in 33.haftasında oynanacak bu akşam saat 19.00'da oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının VAR'ı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Adam Pillok oldu.

MHK'den yapılan açıklamaya göre, ligde günün maçlarında VAR'da görev alacak hakemler şunlar:

Sivasspor - Antalyaspor: Miguel Angel Ortiz Arias

Gaziantep FK - Fenerbahçe: Adam Pillok

Bodrum FK - Samsunspor: Rui Silva

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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Adam Pillok!
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