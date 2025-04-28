Aslan 5. viteste!

OSİMHEN REKORA KOŞUYOR!
G.Saray forması ile bu sezon tarih yazan Victor Osimhen, kariyerinin de en iyi dönemini geçiriyor. Nijeryalı yıldız, Eyüp maçında takım arkadaşlarına gol fırsatları hazırlarken fileleri de havalandırmayı ihmal etmedi. Bu sezon tüm resmi maçlarda 31 gole ulaşan Osimhen, 2022-23 sezonunda Napoli ile ulaştığı,
kariyerinin en yüksek gol sayısını G.Saray'da da yakaladı. Yıldız oyuncu bu sezon bir gol daha atarsa rekorunu kıracak.
TORREİRA COŞTU
Lucas Torreira, Eyüp ağlarını boş geçmedi. Ligde son iki maçta da (Bodrum-Eyüp) gol bulan Uruguaylı oyuncu 3 yıl sonra bu sevincinin tekrarladı. Torreira, 2022'de Fiorentina forması ile ligde üst üste iki maçta gol kaydetmişti.
'TAHTINA DİKKAT ET'
Lucas Torreira, golünün ardından Osimhen ile yaşadığı diyaloğu anlattı: "Golüm ve galibiyet için günden güne çalışıyorum, hak ettiğimi düşünüyorum. Takımın performansı da çok iyiydi. Bu performansı taraftarımız hak ediyor. Victor'a ben de şaka yaptım ve 'tahtına dikkat et' dedim."
'DUR'DURULAMIYOR
Lider G.Saray, Eyüp deplasmanından da 3 puanla dönerken duran toplardaki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de toplam 22 kez duran toptan gol buldu. Okan Buruk'un talebeleri bu alanda ligin en iyi takımı oldu. G.Saray'da Sanchez ve Osimhen, duran toplardan buldukları üçer golle takımın da en çok skor üreten isimleri durumunda.
YOK BÖYLE KONTROL!
Victor Osimhen, Eyüpspor karşısında attığı golde inanılmaz bir atletizmle havadan gelen topu bacağını 2 metre kaldırarak müthiş kontrol etti.
Futbol sahalarında ender rastlanan bu hamle, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Yapılan bazı yorumlarda, "Tam bir gol makinesi", ''İnsan falan değil, gerçek bir uzaylı'' ifadeleri kullanıldı.
TÜRKİYE İNANILMAZ
İki gol ile maça damga vuran Morata, şampiyonluk için önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken şöyle devam etti: "İstanbul ve Türkiye inanılmaz. Ailem ve çocuklarım da çok mutlu. Umarım böyle devam eder. Osimhen dünyanın en iyilerinden."
KORNER CANAVARI!
Sarı-kırmızılıların Sallai ve Torreira ile bulduğu goller kornerden geldi… G.Saray bu sezon köşe atışından 10. kez rakip fileleri havalandırdı.