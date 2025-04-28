Aslan 5. viteste!

G.Saray forması ile bu sezon tarih yazan Victor Osimhen, kariyerinin de en iyi dönemini geçiriyor. Nijeryalı yıldız, Eyüp maçında takım arkadaşlarına gol fırsatları hazırlarken fileleri de havalandırmayı ihmal etmedi. Bu sezon tüm resmi maçlarda 31 gole ulaşankariyerinin en yüksek gol sayısını G.Saray'da da yakaladı. Yıldız oyuncu bu sezon bir gol daha atarsa rekorunu kıracak.Lucas Torreira, Eyüp ağlarını boş geçmedi. Ligde son iki maçta da (Bodrum-Eyüp) gol bulan Uruguaylı oyuncu 3 yıl sonra bu sevincinin tekrarladı. Torreira, 2022'de Fiorentina forması ile ligde üst üste iki maçta gol kaydetmişti.Lucas Torreira, golünün ardından Osimhen ile yaşadığı diyaloğu anlattı: "Golüm ve galibiyet için günden güne çalışıyorum, hak ettiğimi düşünüyorum. Takımın performansı da çok iyiydi. Bu performansı taraftarımız hak ediyor. Victor'a ben de şaka yaptım ve 'tahtına dikkat et' dedim."Lider G.Saray, Eyüp deplasmanından da 3 puanla dönerken duran toplardaki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de toplam 22 kez duran toptan gol buldu. Okan Buruk'un talebeleri bu alanda ligin en iyi takımı oldu.Victor Osimhen, Eyüpspor karşısında attığı golde inanılmaz bir atletizmleFutbol sahalarında ender rastlanan bu hamle, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Yapılan bazı yorumlarda, "Tam bir gol makinesi", ''İnsan falan değil, gerçek bir uzaylı'' ifadeleri kullanıldı.İki gol ile maça damga vuran Morata, şampiyonluk için önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken şöyle devam etti: "İstanbul ve Türkiye inanılmaz. Ailem ve çocuklarım da çok mutlu. Umarım böyle devam eder. Osimhen dünyanın en iyilerinden."Sarı-kırmızılıların Sallai ve Torreira ile bulduğu goller kornerden geldi… G.Saray bu sezon köşe atışından 10. kez rakip fileleri havalandırdı.