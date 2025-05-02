Hakan Çalhanoğlu’na 1 maç Curva Nord cezası!

İtalya'da Milan ve Inter kulüplerinin taraftar gruplarına yönelik soruşturma başlatılmıştı. İddialara göre bazı yönetici, teknik direktör, futbolcuları da kapsayan soruşturmada mafya ile bağlantıları olan taraftar grubu liderlerinden bazıları tutuklanmıştı. Soruşturmada Hakan Çalhanoğlu'nun da ifadesine başvurulurken 1 maç men cezası verildi. Milli oyuncu içindenildi. Çalhanoğlu'nun, kulüple anlaşmalı dernekler dışında kalan taraftar gruplarının veya bu grupların temsilcileriyle ilişki kurulmasını yasaklayan kuralları ihlal ettiği vegrubu temsilcileri ile ilişki içerisinde bulunduğu açıklandı.