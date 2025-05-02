Şampiyonluk maçları için TFF’ye bir başvuru daha!

Tartışmalı skorlara sahne olan Turkcell Kadınlar Ligi'nde pazar günü oynanacak son hafta maçlarıyla şampiyon belli olacak. Konuyla ilgili F.Bahçe'den yeni bir hamle geldi.Geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Bornova Hitab'ı 12-1 yenerek, aynı puanlı (67) F.Bahçe'ye genel averajda +5 fark atması tepki çekmişti. Sarı-lacivertliler, hem bu müsabaka hem de FOMGET'in Çekmeköy (19- 0) ve Bornova (12-1) maçlarında elde ettiği farklı galibiyetler için TFF'ye şikayette bulunmuştu.4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe, Gaziantep temsilcisi ALG'ye konuk olacak. FOMGET ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmaların ardından Kadınlar Ligi'nde dananın kuyruğu kopacak...