Antalya evinin kralı

Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın perdesi dün açıldı. Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Emre Belözoğlu'nun ekibi evinde üst üste beşinci müsabakasını da kazanırken, Recep Uçar yönetiminde yeşil-beyazlıların 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Akdeniz temsilcisine 3 puanı getiren golü 62. dakikada Safouri kaydetti.Konuk takım 69 ve 76'da iki kez ağları bulsa da goller, VAR kararıyla ofsayta takıldı. 86'da ise Konyaspor'da Melih İbrahimoğlu, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Antalyaspor'da ligin 19. haftasında