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Giriş Tarihi: 3.5.2025

Antalya evinin kralı

Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz ekibi, Konyaspor’u Safouri’nin golüyle devirip sahasında 5’te 5 yaptı. Konuk takımın ağları bulan 2 topu ofsayta takılırken, Kramer de penaltı kaçırdı

Antalya evinin kralı
Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın perdesi dün açıldı. Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Emre Belözoğlu'nun ekibi evinde üst üste beşinci müsabakasını da kazanırken, Recep Uçar yönetiminde yeşil-beyazlıların 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Akdeniz temsilcisine 3 puanı getiren golü 62. dakikada Safouri kaydetti. İlk yarıda penaltı kazanan Konyaspor'da, Kramer'in atışını kaleci Abdullah kurtardı. Konuk takım 69 ve 76'da iki kez ağları bulsa da goller, VAR kararıyla ofsayta takıldı. 86'da ise Konyaspor'da Melih İbrahimoğlu, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Antalyaspor'da ligin 19. haftasında Alex de Souza'nın yerine göreve gelen Emre Belözoğlu, sahasında hiç kaybetmedi, 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

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Antalya evinin kralı
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