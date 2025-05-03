Mert Hakan’a virüs nereden geldi?

HASTALIĞI nedeniyle sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş, önceki gün bir mesajla taraftarı bilgilendirdi. Ancak deneyimli oyuncunun dövme yaptırdığı sırada kaptığı mikrop nedeniyle sahalardan uzak kaldığı iddiası sosyal medyada dile getirildi. Bu söylenti sonrasında ise Fenerbahçeli taraftarlar, tepkisini artırıp şampiyonluk için yarışıldığı dönemde bu yapılanın profesyonellikle bağdaşmadığını vurguladı.

RAKAMLARLA DERBİ!

43 İki takım ligde Kadıköy'de 43 defa karşı karşıya geldi. F.Bahçe 17 kez kazanırken Beşiktaş 11 derbide güldü. 15 mücadele beraberlikle bitti.

10 K adıköy'deki son 10 lig maçında Kanarya 5 galibiyet alırken Kartal 2 defa kazandı.

2.6 9 Ligin ilk yarısında 2.5 gol ortalaması bulan Kanarya, ligin ikinci yarısında 2.69'a çıktı.

26 Bu sezon 48 gol atan Beşiktaş, ilk yarılarda 26, ikinci devrelerde ise 22 kez sevinç yaşadı.

0 Ligin en golcü takımı durumundaki F.Bahçe bu sezon 17 farklı rakibine de gol atarken sadece Beşiktaş ağlarını boş geçti.

4 Bu sezon Süper Kupa ve ligde 4 derbiye çıkan Beşiktaş, tamamında gol atmayı (9 gol) başardı.

9 9 müsabakada ilk golü yiyen taraf olan Fenerbahçe, beşinde geri dönüp 3 puana ulaşırken 2 maçı da beraberlikle tamamladı.