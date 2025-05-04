Mourinho için final gibi maç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbilerdeki başarısız sonuçlar nedeniyle şampiyonluk ihtimalini zora sokmuş durumda. Bu nedenle tecrübeli hocanın, kritik Beşiktaş maçını kazanmaktan başka bir seçeneği yok. Deneyimli çalıştırıcı, hafta içinde yapılan antrenmanlarda oyuncularıyla tek tek ilgilenirken, ezeli rakiplerinin müsabaka videolarını izlettirip detaylı uyarılarda bulundu.Sarı-lacivertlilerde şu anda en çok tartışılan konuların başında Jose Mourinho geliyor. Başkan Ali Koç, uzun vadeli bir istikrar peşinde olsa da yönetimdeki bazı isimler, hoca değişikliğinin şart olduğu görüşünü savunuyor.Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin bu akşamki mücadeleye kulübede başlaması beklenirken Jose Mourinho'nun gol umutları Talisca ve Dzeko olacak. Sarı-lacivertli takım, 28. haftada sahasında Samsunspor ile oynadığı ve 0-0 sonuçlanan maçın ardından 5 karşılaşmada 17 kez gol sevinci yaşadı. Bu süreçte Talisca performansıyla ön plana çıktı.Mourinho'nun en önemli kozu haline geldi. Öte yandan forvet arkasında İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic arasında kalan Jose Mourinho, bu konudaki kararını maç öncesi verecek. Tadic'in İrfan Can'a göre bir adım önde olduğu belirtiliyor. Ayrıca kalede İrfan Can Eğribayat'ın görev yapacağı, Livakovic'in ise yedek soyunacağı öğrenildi.Sarı-lacivertlilerde son dönemde tartışılan bir diğer konu ise takımın sahaya dörtlü mü yoksa üçlü savunma ile mi çıkacağı. Jose Mourinho'nun üçlü defansta karar kıldığı ve Fenerbahçe'den Beşiktaş karşısında 3-4-1-2 sistemi ile mücadele edeceği öğrenildi. Kanarya'da sarı kart cezısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin görev yapmayacak. Tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumu ise karşılaşma saatinde netlik kazanacak.