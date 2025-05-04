Mourinho için final gibi maç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbilerdeki başarısız sonuçlar nedeniyle şampiyonluk ihtimalini zora sokmuş durumda. Bu nedenle tecrübeli hocanın, kritik Beşiktaş maçını kazanmaktan başka bir seçeneği yok. Deneyimli çalıştırıcı, hafta içinde yapılan antrenmanlarda oyuncularıyla tek tek ilgilenirken, ezeli rakiplerinin müsabaka videolarını izlettirip detaylı uyarılarda bulundu. Sadece takımı değil aynı zamanda kulüp yönetimini de etkileyecek derbi için son derece dikkatli bir hazırlık süreci yönetti.
Sarı-lacivertlilerde şu anda en çok tartışılan konuların başında Jose Mourinho geliyor. Başkan Ali Koç, uzun vadeli bir istikrar peşinde olsa da yönetimdeki bazı isimler, hoca değişikliğinin şart olduğu görüşünü savunuyor. Beşiktaş'a karşı alınacak olası bir mağlubiyetin Koç'un da fikirlerini değiştirebileceği ve 1 yıl daha sözleşmesi olan Portekizli hoca ile sezon sonunda yolların ayrılabileceği camiada yüksek sesle koşuluyor.
EN BÜYÜK GÜÇ TALİSCA!
Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin bu akşamki mücadeleye kulübede başlaması beklenirken Jose Mourinho'nun gol umutları Talisca ve Dzeko olacak. Sarı-lacivertli takım, 28. haftada sahasında Samsunspor ile oynadığı ve 0-0 sonuçlanan maçın ardından 5 karşılaşmada 17 kez gol sevinci yaşadı. Bu süreçte Talisca performansıyla ön plana çıktı. Üst üste 5 müsabakada takımının kaydettiği son 14 golün 8'ine direkt etkide bulunarak
Mourinho'nun en önemli kozu haline geldi. Öte yandan forvet arkasında İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic arasında kalan Jose Mourinho, bu konudaki kararını maç öncesi verecek. Tadic'in İrfan Can'a göre bir adım önde olduğu belirtiliyor. Ayrıca kalede İrfan Can Eğribayat'ın görev yapacağı, Livakovic'in ise yedek soyunacağı öğrenildi.
SON KARAR ÜÇLÜ DEFANS
Sarı-lacivertlilerde son dönemde tartışılan bir diğer konu ise takımın sahaya dörtlü mü yoksa üçlü savunma ile mi çıkacağı. Jose Mourinho'nun üçlü defansta karar kıldığı ve Fenerbahçe'den Beşiktaş karşısında 3-4-1-2 sistemi ile mücadele edeceği öğrenildi. Kanarya'da sarı kart cezısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin görev yapmayacak. Tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumu ise karşılaşma saatinde netlik kazanacak.