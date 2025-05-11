Finalist Gümrük

Fatih Karagümrük sahasında Iğdır FK'yı 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselecek son ekibin belirleneceği playoff'larda final maçında oynamaya hak kazandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede Wesley ve Gray'in golleriyle galibiyete uzanan kırmızı-siyahlılar, 66 puanla ligi 3. sırada tamamladı.Play-off turunda eşleşmeler de kesinleşti.Kazananlar, iki ayaklı oynanacak 2. turda karşılaşacak. 2. turun galibi, Karagümrük ile finalde karşılaşacak.