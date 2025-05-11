Finalist Gümrük

Fatih Karagümrük sahasında Iğdır FK'yı 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselecek son ekibin belirleneceği playoff'larda final maçında oynamaya hak kazandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede Wesley ve Gray'in golleriyle galibiyete uzanan kırmızı-siyahlılar, 66 puanla ligi 3. sırada tamamladı. İstanbul ekibi, 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak play-off final karşılaşmasında rakibini bekleyecek.
İLK TUR TEK MAÇ
Play-off turunda eşleşmeler de kesinleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. turda, lig dördüncüsü İstanbulspor ile lig yedincisi Boluspor 15 Mayıs'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelirken; 5. Bandırmaspor ile 6. Erzurumspor FK aynı gün saat 16.00'da kozlarını paylaşacak.
Kazananlar, iki ayaklı oynanacak 2. turda karşılaşacak. 2. turun galibi, Karagümrük ile finalde karşılaşacak. Play-off maçları, İstanbulspor ve Bandırmaspor'un statlarında oynanacak.