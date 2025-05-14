Türkiye Kupası Finali | Galatasaray - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu! ATV'de futbol şöleni... (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda final ateşi yandı... Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan finalde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma saat 20:45'te ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
LİGDE KAZANAN GALATASARAY OLDU
Bu sezon ligde oynanan iki maçı da Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılı takım ilk maçı 4-3'lük skorla ikinci maçı ise geçtiğimiz hafta 2-0'lık skorla geçti.
TRABZONSPOR'UN AVRUPA YOLU İÇİN TEK ŞANSI KUPAYI KAZANMAK
Bu sezon beklentilerin altında kalarak zirveden çok uzak kalan Trabzonspor, Avrupa kupalarına gitmek için kupayı kazanmaktan başka çaresi yok. Bordo mavililer kupayı kazanırsa direkt UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak. Elense bile Konferans Ligi'nde lig aşamasında yer alacak.
KARŞILAŞMANIN 11'LERİ BELLİ OLDU
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza
Okan Buruk: "Çok büyük bir heyecan. Gaziantep şehri de çok doğru bir seçim oldu. İki takım taraftarı da stadyumu dolduruyor. Final için çok güzel bir hava yaratılıyor. 2018'de Akhisarspor'da ilk Türkiye Kupası finaline yükseldim ve o zaman inanılmaz heyecanlandım. Yarı finalde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Akhisarspor vardı. Orada ilk kupamı kazanmak benim için tarif edilemezdi. Şimdi o heyecanı yeniden yaşıyorum. İsteğim kazanmak, Galatasaray taraftarına bir kupa daha hediye etmek. Buna odaklandık. Rakibimiz de çok istiyor kupayı. Daha fazlasını yapıp kupayı kazanmak istiyoruz. Lig maçından daha stresli olacaktır. Ofansif olarak 3 tane etkili oyuncuları var. Öndeki kaliteli oyuncularla gole gitmek istediklerini görüyoruz. Planlarımız var, önemli olacak. İki takım da çok istiyor. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah beklentimizi karşılayan bir final olur."