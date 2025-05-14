Türkiye Kupası Finali | Galatasaray - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu! ATV'de futbol şöleni... (CANLI)

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ BELLİ OLDU

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza

Okan Buruk: "Çok büyük bir heyecan. Gaziantep şehri de çok doğru bir seçim oldu. İki takım taraftarı da stadyumu dolduruyor. Final için çok güzel bir hava yaratılıyor. 2018'de Akhisarspor'da ilk Türkiye Kupası finaline yükseldim ve o zaman inanılmaz heyecanlandım. Yarı finalde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Akhisarspor vardı. Orada ilk kupamı kazanmak benim için tarif edilemezdi. Şimdi o heyecanı yeniden yaşıyorum. İsteğim kazanmak, Galatasaray taraftarına bir kupa daha hediye etmek. Buna odaklandık. Rakibimiz de çok istiyor kupayı. Daha fazlasını yapıp kupayı kazanmak istiyoruz. Lig maçından daha stresli olacaktır. Ofansif olarak 3 tane etkili oyuncuları var. Öndeki kaliteli oyuncularla gole gitmek istediklerini görüyoruz. Planlarımız var, önemli olacak. İki takım da çok istiyor. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah beklentimizi karşılayan bir final olur."