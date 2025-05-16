Bandırma&Bolu yolu yarıladı

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur maçları dün büyük heyecana sahne olurken, Bandırma ve Baluspor yarı final biletlerini aldılar. Günün ilk mücadelesinde Balıkesir ekibi, sahasında Erzurumspor FK'yı 2-0 yendi. Bandırma'nın gollerini 45+2'de Mexer ile 62'de Diony kaydetti.
Akşam seansında ise Boluspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk takım 2-1 kazandı ve bileti kaptı. İstanbulspor 49'da Özcan Şahan'ın golüyle öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, 57. dakikada Babacar ve 70'te Hasani'nin golleriyle galibiyete uzandı.
Yarı finalin ilk müsabakası Bolu'nun sahasının kapatılması nedeniyle 19 Mayıs'ta Yeni Sakarya Stadı'nda, rövanş ise 23 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak. Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.