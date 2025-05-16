Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bandırma&Bolu yolu yarıladı
Giriş Tarihi: 16.5.2025

Bandırma&Bolu yolu yarıladı

Balıkesir ekibi, sahasında Erzurumspor’u 2-0 yenerek zafere uzandı. Boluspor ise deplasmanda geriye düştüğü maçta İstanbulspor’u 2-1 devirdi. Yarı finalin ilk karşılaşması 19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak

Bandırma&Bolu yolu yarıladı
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur maçları dün büyük heyecana sahne olurken, Bandırma ve Baluspor yarı final biletlerini aldılar. Günün ilk mücadelesinde Balıkesir ekibi, sahasında Erzurumspor FK'yı 2-0 yendi. Bandırma'nın gollerini 45+2'de Mexer ile 62'de Diony kaydetti. Akşam seansında ise Boluspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk takım 2-1 kazandı ve bileti kaptı. İstanbulspor 49'da Özcan Şahan'ın golüyle öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, 57. dakikada Babacar ve 70'te Hasani'nin golleriyle galibiyete uzandı. Yarı finalin ilk müsabakası Bolu'nun sahasının kapatılması nedeniyle 19 Mayıs'ta Yeni Sakarya Stadı'nda, rövanş ise 23 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak. Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bandırma&Bolu yolu yarıladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz