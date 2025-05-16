Bandırma&Bolu yolu yarıladı

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur maçları dün büyük heyecana sahne olurken, Bandırma ve Baluspor yarı final biletlerini aldılar. Günün ilk mücadelesinde Balıkesir ekibi, sahasında Erzurumspor FK'yı 2-0 yendi.Akşam seansında ise Boluspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk takım 2-1 kazandı ve bileti kaptı. İstanbulspor 49'da Özcan Şahan'ın golüyle öne geçti.Yarı finalin ilk müsabakası Bolu'nun sahasının kapatılması nedeniyle 19 Mayıs'ta Yeni Sakarya Stadı'nda, rövanş ise 23 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak.