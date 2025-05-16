‘Yüksek’ sözleşme!

orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı. 2027'de sona erecek mevcut kontrat, 2028'e kadar geçerli olacak şekilde revize edildi. Sarı-lacivertli kulüp, performansıyla beğeni kazanan milli futbolcunun maaşında da önemli bir iyileştirmeye gitti.Bu adım, Fenerbahçe'nin İsmail'e verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirilirken, kulüp yetkilileri de oyuncunun istikrarlı performansından memnun olduklarını belirtti.