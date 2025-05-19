21 kere maşallah!

Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%82.5) yakalayan teknik direktör olan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında ligde çıktığı 108 maçın 89'unu kazandı. Dünkü Kayserispor maçının ise Buruk için anlamı çok daha farklıydı.
Futbolculuk döneminde 16 kupa kaldırdığı sarı-kırmızılı takımda hoca olarak 3. şampiyonluğunu kazandıran 51 yaşındaki çalıştırıcı, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa ile birlikte Galatasaray'daki kupa koleksiyonunu 21'e çıkardı.
Ayrıca Süper Lig'de son 6 sezonun 4'ünde şampiyonluk apoletini taktı.
GEREKENİ YAPACAĞIZ
Okan Buruk, şampiyonluğu yaşattığı için Allah'a şükrettiğini belirterek, "Futbolcu olarak bu sevinci 4 kez yaşadım. Hoca olarak 3 oldu. Teknik adam olarak 4. şampiyonluğu istiyorum. Seneye daha büyük hedeflerle zafere yürüyeceğiz
" dedi ve Osimhen için şunları söyledi: "Galatasaray, kalması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır. Önümüzde iki hafta daha var. Oturmuş bir kadromuz var. Onun için elimizden geleni yapacağız. Bizim için çok değerli.
Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. İnşallah devam ederiz."
YILDIZLAR KARMASI
1.YILDIZ
Brian Birch:
İngiliz teknik adam ile 1971-72 sezonunda kupayı kaldıran sarı-kırmızılılar, ilk yıldızını da göğsüne ekledi.
2.YILDIZ
Reinhard Holmann:
30 maçta 22 galibiyet-4 beraberlikle 70 puan toplayan Aslan, 10. şampiyonluğunu 1993-94 sezonunda Alman hocası ile kutladı.
3.YILDIZ
Mircea Lucescu:
34 lig maçında 24 galibiyet ve 6 beraberlikle 2001-2002 sezonunda 15. şampiyonluğunu alan sarı-kırmızılılar, Mircea Lucescu yönetiminde 3. yıldızı da taktı.
4.YILDIZ
Hamza Hamzaoğlu:
Sezona Prandelli ile başlayan ancak sonrasında Hamza Hamzaoğlu ile yola devam eden Cimbom, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip 4. yıldızını kazandı.
5.YILDIZ
Okan Buruk:
Üst üste iki şampiyonluğunun üstüne Okan Buruk yönetiminde üçüncü zaferini de ekleyen G.Saray, Türkiye'de 3. ve 4. yıldızların ardından 5. yıldızı da takan ilk takım olarak tarihe geçti.
YERLİLERİN 18 SEZONLUK ZAFERİ!
Süper Lig'de bir kez daha yerli bir teknik adam şampiyonluk keyfi yaşadı. 2007-08 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki G.Saray'ın şampiyonluğu ile başlayan süreçte son 18 sezonda yerli hocalar zafere ulaştı. Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı ise 2006-07 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran Zico'ydu.
HAT-TRİCK YAPAN 4. İSİM
Kariyerinde 4. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Okan Buruk, ilk kez üst üste 3. zaferine ulaştı. Daha önce G.Saray'da Brian Birch, Beşiktaş'ta ise Milne hat-trick yaparken Fatih Terim, 4 kez üst üste şampiyon olup zirveye çıkmıştı. Buruk, bu başarısı ile adını efsanelerin arasına da yazdırdı.