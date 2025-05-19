21 kere maşallah!

Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%82.5) yakalayan teknik direktör olan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında ligde çıktığı 108 maçın 89'unu kazandı.Futbolculuk döneminde 16 kupa kaldırdığı sarı-kırmızılı takımdaAyrıca Süper Lig'de son 6 sezonun 4'ünde şampiyonluk apoletini taktı.Okan Buruk, şampiyonluğu yaşattığı için Allah'a şükrettiğini belirterek, "" dedi ve Osimhen için şunları söyledi: "Galatasaray, kalması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır. Önümüzde iki hafta daha var. Oturmuş bir kadromuz var.Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. İnşallah devam ederiz."İngiliz teknik adam ile 1971-72 sezonunda kupayı kaldıran sarı-kırmızılılar, ilk yıldızını da göğsüne ekledi.30 maçta 22 galibiyet-4 beraberlikle 70 puan toplayan Aslan, 10. şampiyonluğunu 1993-94 sezonunda Alman hocası ile kutladı.34 lig maçında 24 galibiyet ve 6 beraberlikle 2001-2002 sezonunda 15. şampiyonluğunu alan sarı-kırmızılılar, Mircea Lucescu yönetiminde 3. yıldızı da taktı.Sezona Prandelli ile başlayan ancak sonrasında Hamza Hamzaoğlu ile yola devam eden Cimbom, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip 4. yıldızını kazandı.Üst üste iki şampiyonluğunun üstüne Okan Buruk yönetiminde üçüncü zaferini de ekleyen G.Saray, Türkiye'de 3. ve 4. yıldızların ardından 5. yıldızı da takan ilk takım olarak tarihe geçti.Süper Lig'de bir kez daha yerli bir teknik adam şampiyonluk keyfi yaşadı. 2007-08 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki G.Saray'ın şampiyonluğu ile başlayan süreçte son 18 sezonda yerli hocalar zafere ulaştı. Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı ise 2006-07 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran Zico'ydu.Kariyerinde 4. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Okan Buruk, ilk kez üst üste 3. zaferine ulaştı. Daha önce G.Saray'da Brian Birch, Beşiktaş'ta ise Milne hat-trick yaparken Fatih Terim, 4 kez üst üste şampiyon olup zirveye çıkmıştı. Buruk, bu başarısı ile adını efsanelerin arasına da yazdırdı.