Bandırma gümbür gümbür

Trendyol 1. Lig'de playoff finalinin adı netleşti... Süper Lig yolunda son bilet için kıyasıya yarış verilirken Teksüt Bandırmaspor, ilk maçta 4-1 yendiği Boluspor'u rövanşta da 1-0 devirerek finale yükseldi ve ligi 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu. Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki mücadele, Bolu'nun kontrolünde geçti. Akın Alkan kalesinde devleşirken savunma da atakları savuşturarak gole izin vermedi. Son dakikalarda yüklenen Bandırma'da Marco Paixao, golüyle skoru tayin etti. İstediğini alamayan Bolu'nun, Süper Lig yolculuğu son buldu. Tek maç üzerinden oynanacak finalde Karagümrük ile Bandırmaspor, 29 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Trendyol 1. Lig'de daha önce ilk iki sırayı alan Kocaelispor ile Gençlerbirliği Süper Lig'e direkt çıkmıştı.



BU DEFA KAPIDAN İÇERİ GİRECEĞİZ

BANDIRMASPOR Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maç sonu açıklamasında bu sefer Süper Lig kapısından içeri girmek istediklerini söyledi. Gürsel, "Kolay değil buralara gelmek. Bu zorlukların hepsinin bir anlam kazanması için finali kazanmak lazım. İnşallah perşembe akşamı buraya Süper Lig takımı olarak dönmek istiyoruz, tek hedefimiz bu. 2020-21 sezonunda bir kere kapısından döndük, bu sefer o kapıdan içeri girmek istiyoruz'' diye konuştu.