Bodrum FK ilk sezonunda düştü

Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bodrum FK, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen dördüncü ve son takım oldu.Ege temsilcisi, 13. dakikada öne geçti. Bodrum'un korner atışı sonrası çıkmaya çalışan Kayserisporlu oyunculardan topu kapan Brazao, sağ çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 62. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Nazon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.