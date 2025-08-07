Başakşehir Viking’e karşı

Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More'yi eleyerek başlayan Başakşehir, 3. turda bugün Norveç temsilcisi Viking'e konuk olacak.1899 yılında kurulan ve ligde 8, kupada 6 şampiyonluk yaşayanKonferans Ligi'ne ise 2. ön elemede Slovenya temsilcisi Koper'i 7-0 ve 5-3 yenerek başladı.