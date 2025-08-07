Başakşehir Viking’e karşı

Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More'yi eleyerek başlayan Başakşehir, 3. turda bugün Norveç temsilcisi Viking'e konuk olacak. Lyse Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek.
1899 yılında kurulan ve ligde 8, kupada 6 şampiyonluk yaşayan Viking, Norveç Ligi'nde 2025 sezonunun başladığı 29 Mart'tan bu yana ortaya koyduğu performansla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konferans Ligi'ne ise 2. ön elemede Slovenya temsilcisi Koper'i 7-0 ve 5-3 yenerek başladı.