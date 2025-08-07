Beşiktaş’tan St. Patrick’s maçında Gazze çağrısı! ’’İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin’’

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St. Patrick's ile Dublin'de karşılaşan Beşiktaş'tan Gazze için anlamlı bir hareketli geldi.
Siyah-beyazlılar, müsabaka öncesi ısınmaya Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çeken bir tişörtle çıktı. Siyah-beyazlılar sahaya çıktığı tişörtte, "İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun." ifadesi yer aldı.
''İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARA SON VERİN''
Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise, ''Masumların, mazlumların kanı daha fazla akmasın! "İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin" ifadelerine yer verildi.
Masumların, mazlumların kanı daha fazla akmasın!— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 7, 2025
"İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin" pic.twitter.com/VxEuCu5ftB
BAŞAKŞEHİR DE GAZZE'Yİ UNUTMADI
Öte yandan bir diğer temsilcimiz Başakşehir de UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Norveç ekibi Viking ile karşı karşıya geldi.
Turuncu-lacivertli futbolcular, mücadele öncesinde "İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin yazılı", "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtleri giyerek İsrail'e tepki gösterdi.
Başakşehir kulübünden de yapılan açıklamada da "Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına Norveç'ten haykırıyoruz'' sözlerine yer verildi.