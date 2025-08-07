Beşiktaş’tan St. Patrick’s maçında Gazze çağrısı! ’’İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin’’

BAŞAKŞEHİR DE GAZZE'Yİ UNUTMADI

Öte yandan bir diğer temsilcimiz Başakşehir de UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Norveç ekibi Viking ile karşı karşıya geldi.

Turuncu-lacivertli futbolcular, mücadele öncesinde "İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin yazılı", "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtleri giyerek İsrail'e tepki gösterdi.