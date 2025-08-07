Biz 6 milyon Euro istiyoruz

Galatasaray'da iç transfer harekâtı hızlı başladı. Önceki gün Yunus Akgün'ün 19 milyon 750 bin TL olan maaşını 2.5 milyon Euro'ya (yaklaşık 118 milyon TL) yükselten ve 4 yıllık imza attıran
sarı-kırmızılılar, performansından memnun olduğu Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'le de görüşmelerine resmen başladı. Sanchez'in İstanbul'a çağrılan temsilcisi, Kemerburgaz'da sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Ancak görüşmeler çetin geçiyor.
KAZANCI 3.2 MİLYON EURO
3.2 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki stoper, yüzde yüze yakın zam beklentisinde olduğunu menajeri aracılığıyla iletti.
Sanchez'in
temsilcisi, Galatasaray'dan
yıllık 6 milyon Euro
garanti ücret talep etti. Sarı-kırmızılılar ise mevcut sözleşmeye yüzde 40 zam yaparak yıllık 4.5 milyon Euro önerdi.
Taraflar arasında
henüz uzlaşma sağlanmadı
ancak görüşmeler
devam edecek. Davinson
Sanchez'in takım
için önemini bilen teknik
heyet ve yönetim,
anlaşma sağlanması
için tüm şartları zorlayacak. 2027'ye kadar sözleşmesi olan Sanchez'de +1 yıl opsiyon bulunuyor.
2 YILDA 4 KUPA
Galatasaray'a 2023-24 sezonunun başında Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle katılan Sanchez, ilk yılında 34 resmi maçta 2390 dakika süre aldı. 3 gol-2 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon ise 44 resmi karşılaşmada forma ondaydı. 3770 dakikada 5 gol-2 asistlik katkı verdi. Galatasaray'la kariyerine 2 lig şampiyonluğu, bir Süper Kupa bir de Türkiye Kupası ekledi.