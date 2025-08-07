Biz 6 milyon Euro istiyoruz

Galatasaray'da iç transfer harekâtı hızlı başladı. Önceki günsarı-kırmızılılar, performansından memnun olduğu Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'le de görüşmelerine resmen başladı.Sanchez'intemsilcisi, Galatasaray'danyıllık 6 milyon Eurogaranti ücret talep etti.Taraflar arasındahenüz uzlaşma sağlanmadıancak görüşmelerdevam edecek. DavinsonSanchez'in takımiçin önemini bilen teknikheyet ve yönetim,anlaşma sağlanmasıiçin tüm şartları zorlayacak.Galatasaray'a 2023-24 sezonunun başında Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle katılan Sanchez, ilk yılında 34 resmi maçta 2390 dakika süre aldı. 3 gol-2 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon ise 44 resmi karşılaşmada forma ondaydı. 3770 dakikada 5 gol-2 asistlik katkı verdi. Galatasaray'la kariyerine 2 lig şampiyonluğu, bir Süper Kupa bir de Türkiye Kupası ekledi.