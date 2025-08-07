Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Biz 6 milyon Euro istiyoruz
Giriş Tarihi: 7.8.2025

Biz 6 milyon Euro istiyoruz

Yunus’ta mutlu sona ulaşan G.Saray, Davinson Sanchez’le pazarlıkta. Sarı-kırmızılılar mevcut sözleşmeye yüzde 40 zam yaparak yıllık 4.5 milyon Euro önerdi. Kolombiyalı stoperin temsilcisi senelik 6 milyon Euro garanti ücret talep etti

MEHMET ÖZCAN
Biz 6 milyon Euro istiyoruz
Galatasaray'da iç transfer harekâtı hızlı başladı. Önceki gün Yunus Akgün'ün 19 milyon 750 bin TL olan maaşını 2.5 milyon Euro'ya (yaklaşık 118 milyon TL) yükselten ve 4 yıllık imza attıran sarı-kırmızılılar, performansından memnun olduğu Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'le de görüşmelerine resmen başladı. Sanchez'in İstanbul'a çağrılan temsilcisi, Kemerburgaz'da sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Ancak görüşmeler çetin geçiyor.

KAZANCI 3.2 MİLYON EURO
3.2 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki stoper, yüzde yüze yakın zam beklentisinde olduğunu menajeri aracılığıyla iletti. Sanchez'in temsilcisi, Galatasaray'dan yıllık 6 milyon Euro garanti ücret talep etti. Sarı-kırmızılılar ise mevcut sözleşmeye yüzde 40 zam yaparak yıllık 4.5 milyon Euro önerdi. Taraflar arasında henüz uzlaşma sağlanmadı ancak görüşmeler devam edecek. Davinson Sanchez'in takım için önemini bilen teknik heyet ve yönetim, anlaşma sağlanması için tüm şartları zorlayacak. 2027'ye kadar sözleşmesi olan Sanchez'de +1 yıl opsiyon bulunuyor.

2 YILDA 4 KUPA
Galatasaray'a 2023-24 sezonunun başında Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle katılan Sanchez, ilk yılında 34 resmi maçta 2390 dakika süre aldı. 3 gol-2 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon ise 44 resmi karşılaşmada forma ondaydı. 3770 dakikada 5 gol-2 asistlik katkı verdi. Galatasaray'la kariyerine 2 lig şampiyonluğu, bir Süper Kupa bir de Türkiye Kupası ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Biz 6 milyon Euro istiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz