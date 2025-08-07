Galatasaray lige "iyi" başlıyor

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, 67 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 28 ilk hafta maçının ise 15'ini kazandı, 7'sini kaybetti, 6'sında ise berabere kaldı.
GAZİANTEP DEPLASMANINDA YENİLGİSİ YOK
Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcileriyle deplasmanda yaptığı ilk hafta maçlarında mağlup olmadı.
Lig tarihinde sezonu Gaziantep'te 2 kez açan Galatasaray, 2001-2022 sezonunda 1-1 berabere kaldığı Gaziantepspor'u 2009-2010 sezonunda 3-2 yendi.
Gaziantep FK ile sezon açılış maçında 1 kez karşılaşan Galatasaray, 2020-2021 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 3-1 kazanmıştı.
SADECE 10 MAÇTA GOL ATAMADI
Galatasaray, 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 57'sinde gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 38 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı.
Galatasaray, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonunda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.
En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla
Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.
Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.
İLK HAFTA MAÇLARI
Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1959
|Ankara Demirspor-Galatasaray
|0-2
|1959-1960
|Galatasaray-Beykoz
|2-0
|1960-1961
|Galatasaray-Vefa
|2-0
|1961-1962
|Şekerhilal-Galatasaray
|0-1
|1962-1963
|Göztepe-Galatasaray
|0-1
|1963-1964
|Galatasaray-Kasımpaşa
|0-0
|1964-1965
|Galatasaray-Feriköy
|4-0
|1965-1966
|Galatasaray-Vefa
|1-2
|1966-1967
|Hacettepe-Galatasaray
|1-1
|1967-1968
|Mersin İdmanyurdu-Galatasaray
|1-2
|1968-1969
|Galatasaray-Vefa
|1-0
|1969-1970
|Galatasaray-Altınordu
|2-0
|1970-1971
|Bursaspor-Galatasaray
|1-0
|1971-1972
|Galatasaray-Eskişehirspor
|1-1
|1972-1973
|Galatasaray-PTT
|3-0
|1973-1974
|Galatasaray-Boluspor
|3-1
|1974-1975
|Galatasaray-Giresunspor
|2-0
|1975-1976
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-2
|1976-1977
|Boluspor-Galatasaray
|1-0
|1977-1978
|Galatasaray-Zonguldakspor
|1-0
|1978-1979
|Galatasaray-Diyarbakırspor
|3-0
|1979-1980
|Göztepe-Galatasaray
|3-1
|1980-1981
|Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir)
|4-1
|1981-1982
|Adana Demirspor-Galatasaray
|1-3
|1982-1983
|Galatasaray-Mersin İdmanyurdu
|1-0
|1983-1984
|Galatasaray-Karagümrük
|4-0
|1984-1985
|Galatasaray-Denizlispor
|0-1
|1985-1986
|Galatasaray-Samsunspor
|3-0
|1986-1987
|Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya)
|0-1
|1987-1988
|Eskişehirspor-Galatasaray
|0-1
|1988-1989
|Galatasaray-Karşıyaka
|4-1
|1989-1990
|Samsunspor-Galatasaray
|1-0
|1990-1991
|Galatasaray-Boluspor
|1-1
|1991-1992
|Galatasaray-Sarıyer
|2-0
|1992-1993
|Gençlerbirliği-Galatasaray
|0-3
|1993-1994
|Galatasaray-Zeytinburnuspor
|3-0
|1994-1995
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|3-1
|1995-1996
|Vanspor-Galatasaray
|0-1
|1996-1997
|Vanspor-Galatasaray
|1-2
|1997-1998
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0-0
|1998-1999
|Galatasaray-Altay
|3-1
|1999-2000
|Galatasaray-Gaziantepspor
|1-2
|2000-2001
|Denizlispor-Galatasaray
|0-1
|2001-2002
|Gaziantepspor-Galatasaray
|1-1
|2002-2003
|Galatasaray-Samsunspor
|4-1
|2003-2004
|Galatasaray-Diyarbakırspor
|2-1
|2004-2005
|Galatasaray-Konyaspor
|3-1
|2005-2006
|Galatasaray-Konyaspor
|2-1
|2006-2007
|Ankaraspor-Galatasaray
|1-1
|2007-2008
|Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz)
|4-0
|2008-2009
|Galatasaray-Denizlispor
|4-1
|2009-2010
|Gaziantepspor-Galatasaray
|2-3
|2010-2011
|Sivasspor-Galatasaray
|2-1
|2011-2012
|İBB Spor-Galatasaray
|2-0
|2012-2013
|Galatasaray-Kasımpaşa
|2-1
|2013-2014
|Galatasaray-Gaziantepspor
|2-1
|2014-2015
|Bursaspor-Galatasaray
|0-2
|2015-2016
|Sivasspor-Galatasaray
|2-2
|2016-2017
|Galatasaray-Kardemir Karabükspor
|1-0
|2017-2018
|Galatasaray-Kayserispor
|4-1
|2018-2019
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|1-3
|2019-2020
|Denizlispor-Galatasaray
|2-0
|2020-2021
|Galatasaray-Gaziantep FK
|3-1
|2021-2022
|Giresunspor-Galatasaray
|0-2
|2022-2023
|Antalyaspor-Galatasaray
|0-1
|2023-2024
|Kayserispor-Galatasaray
|0-0
|2024-2025
|Galatasaray-Hatayspor
|2-1