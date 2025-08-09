Samsunspor’a kazanarak başladı! Gençlerbirliği’ni 2 golle geçti...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Samsunspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Karadeniz ekibi, Mouandilmadji'nin 38. dakikada penaltıdan, Holse'nin 67. dakikada attığı gollerle mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak 3 puana uzanan taraf oldu.

Konuk ekibin tek golü ise 87. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi. Ligin ikinci haftasında Samsunspor deplasmanda Kocaelispor ile, Gençlerbirliği ise evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.