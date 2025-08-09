Samsunspor’a kazanarak başladı! Gençlerbirliği’ni 2 golle geçti...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Samsunspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Karadeniz ekibi, Mouandilmadji'nin 38. dakikada penaltıdan, Holse'nin 67. dakikada attığı gollerle mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak 3 puana uzanan taraf oldu.
Konuk ekibin tek golü ise 87. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi. Ligin ikinci haftasında Samsunspor deplasmanda Kocaelispor ile, Gençlerbirliği ise evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.
ETEBO DEVAM EDEMEDİ
Başkent temsilcisinde maça 11'de başlayan Peter Etebo ilk yarıda sakatlandı. Adelesinden sakatlanan tecrübeli oyuncunun yerine 42. dakikada Samed Onur oyuna girdi.