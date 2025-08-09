Wilfred Ndidi’den Beşiktaş paylaşımı!

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'nin orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi 8 mliyon Euro karşılığında kadrosuna dahil etti.
Ndidi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Nijeryalı futbolcu, "Merhaba Beşiktaş. Siyah beyazlı formayı giymek bir onur. Haydi birlikte tarih yazalım." dedi.
Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ta yeni sezonda 4 numaralı formayı giyecek.
Wilfred Ndidi: "Merhaba Beşiktaş! Bu ünlü siyah-beyaz formayı giymek bir onur. Haydi birlikte tarih yazalım!" pic.twitter.com/OFh9zvWM5q— Sabah Spor (@sabahspor) August 9, 2025