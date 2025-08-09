Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Wilfred Ndidi'den Beşiktaş paylaşımı!
Giriş Tarihi: 9.8.2025 14:08

Beşiktaş'ın Leicester City'den yeni transferi Wilfred Ndidi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'nin orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi 8 mliyon Euro karşılığında kadrosuna dahil etti.

Ndidi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Nijeryalı futbolcu, "Merhaba Beşiktaş. Siyah beyazlı formayı giymek bir onur. Haydi birlikte tarih yazalım." dedi.

Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ta yeni sezonda 4 numaralı formayı giyecek.

