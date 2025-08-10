Güray sahne aldı Antalya kazandı

Süper Lig'de geçen yıl iyi bir sezon geçirmeyen Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın mücadelesinde kazanan, 2-1'lik sonuçla Akdeniz ekibi oldu. Mücadeledeki 3 gol de ilk yarıda geldi. 19. dakikada Güray Vural fileleri havalandırıp Antalya'yı öne geçirirken 31'de Gueye eşitliği sağladı. 40'ta ise Storm, topu kaleci Gianniotis'in sağından ağlarla buluşturdu:
2-1. İkinci devrenin başında Kasımpaşa'dan Winck müthiş bir gol attı. Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Şota Arveladze bu şık gol karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ancak Winck'in topu elle aldığı gerekçesiyle VAR müdahalesiyle bu sayı geçersiz sayıldı.
Kasımpaşa topla daha çok oynayan taraf olsa da sonucu değiştiremedi.