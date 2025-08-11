Serdal Adalı’dan Jadon Sancho açıklaması! Transfer olacak mı?

"ORKUN BEŞİKTAŞ EFSANESİ OLACAK"

"Orkun Kökçü bir Beşiktaş efsanesi olacak, Beşiktaş ile kupalar ve şampiyonluklar kazanacak, Beşiktaş tarihinde yerini alacaktır."

"Bir lafım da sosyal medyada bağırıp çağıranlara... Bunlar, 5 senedir bu transferleri yapanların uzantıları. Akıllarınca yaptıkları yanlışların üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Beşiktaş tarihi sizleri hep hatırlayacak. Bu camiaya yaşattığınız rezillikler öyle kolay kolay unutulmayacak."

"Geride kalan 4 yılda bir takım iskeleti kurulmuş olsaydı, tüm transfer dönemi için bile ilk 11'e 4 transfer yeterli olurdu. Unutulmasın ki bize şampiyonluk kazandıran Rosier ve Ghezzal, transferin son günlerinde takıma katılmıştı. Mario Gomez, ilk golünü Eylül ayında atabilmişti. Talisca 24 Ağustos'ta, Aboubakar ise 29 Ağustos'ta transfer olmuştu. Rakiplerde de benzer durumlar var."