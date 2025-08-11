Serdal Adalı’dan Jadon Sancho açıklaması! Transfer olacak mı?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Adalı, transferlerle ilgili sorulara da yanıt verdi.
"Dikilitaş ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Planladığımız şekilde ilerliyor. Aşama aşama gidiyoruz. Emlak Konut ile protokol imzalandı ve konu resmiyete döküldü."
"Altyapıdan yetişen oyuncuların satışından elde edilecek bedelin belirli bir kısmı altyapıya aktarılacak."
"15-20 GÜN ÖNCE 16-17 MİLYON EURO ÖDEME YAPTIK"
"Bugün takımımızda yer almayan Aboubakar, Amartey, Montera, Rebic, Worall, Umut Meraş, Onur Bulut gibi oyunculara 15-20 gün önce 16-17 milyon euro ödeme yaptık."
"ORKUN BEŞİKTAŞ EFSANESİ OLACAK"
"Orkun Kökçü bir Beşiktaş efsanesi olacak, Beşiktaş ile kupalar ve şampiyonluklar kazanacak, Beşiktaş tarihinde yerini alacaktır."
"Bir lafım da sosyal medyada bağırıp çağıranlara... Bunlar, 5 senedir bu transferleri yapanların uzantıları. Akıllarınca yaptıkları yanlışların üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Beşiktaş tarihi sizleri hep hatırlayacak. Bu camiaya yaşattığınız rezillikler öyle kolay kolay unutulmayacak."
"Geride kalan 4 yılda bir takım iskeleti kurulmuş olsaydı, tüm transfer dönemi için bile ilk 11'e 4 transfer yeterli olurdu. Unutulmasın ki bize şampiyonluk kazandıran Rosier ve Ghezzal, transferin son günlerinde takıma katılmıştı. Mario Gomez, ilk golünü Eylül ayında atabilmişti. Talisca 24 Ağustos'ta, Aboubakar ise 29 Ağustos'ta transfer olmuştu. Rakiplerde de benzer durumlar var."
"SOLSKJAER KARARININ ARKASINDAYIZ, SÜRE VERECEĞİZ"
"Solskjaer kararının arkasındayız. Daha ilk lig maçına çıkmadan hoca gönderme konuşuluyor. Sezonun başındayız ve uzun bir yolumuz var. Solskjaer'e bu kadar haksızlık yapmanın manası yok. Solskjaer'e süre vereceğiz. Bizde kredisi var. Transferleri tamamlayınca artık top hocada olacak. Büyük takım oyunu oynayan bir takımı kendisinden bekleyeceğiz."
SANCHO TRANSFERİ OLACAK MI?
Beşiktaş Başkanı Adalı, adı Beşiktaş ile anılan İngiliz yıldız oyuncu Jadon Sancho hakkında "Camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemesi çok önemli. İkincisi bizim de bir bütçemiz var. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız." açıklamasını yaptı.