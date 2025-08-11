Video Spor Serdal Adalı'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Türkiye'ye gelecekse Beşiktaş'ta oynamak istiyor" | Video
Serdal Adalı'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Serdal Adalı'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Türkiye'ye gelecekse Beşiktaş'ta oynamak istiyor" | Video

11.08.2025 | 16:09

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Türkiye'ye gelecekse bizde oynamak istediğini biliyor." açıklamasında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Serdal Adalı’dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Türkiye’ye gelecekse Beşiktaş’ta oynamak istiyor | Video 01:03
Serdal Adalı'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Türkiye'ye gelecekse Beşiktaş'ta oynamak istiyor" | Video 11.08.2025 | 16:09
Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla Cagliari’ye kiralandı | Video 00:16
Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralandı | Video 03.08.2025 | 16:40
Galatasaray’ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park’ta imza töreni düzenlendi | Video 12:15
Galatasaray'ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi | Video 03.08.2025 | 08:50
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan samimi açıklamalar! 01:36:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan samimi açıklamalar! 01.08.2025 | 06:11
Okan Buruk’tan transfer açıklaması! Osimhen sonrası önceliğimiz... 01:59
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Osimhen sonrası önceliğimiz..." 01.08.2025 | 06:10
Victor Osimhen Galatasaray’da! Evimdeyim, çok mutluyum! | Video 07:43
Victor Osimhen Galatasaray'da! "Evimdeyim, çok mutluyum!" | Video 31.07.2025 | 09:06
Ali Sami Yen kabri başında anıldı | Video 05:06
Ali Sami Yen kabri başında anıldı | Video 29.07.2025 | 12:48
Fenerbahçe’de Ali Koç’a büyük isyan: Çocuklar ağlıyor! Yeter artık… 01:02
Fenerbahçe’de Ali Koç’a büyük isyan: Çocuklar ağlıyor! Yeter artık… 26.07.2025 | 14:20
Solskjaer’in hayali Tüpraş Stadyumu’nda final oynamak | Video 16:47
Solskjaer'in hayali Tüpraş Stadyumu'nda final oynamak | Video 23.07.2025 | 16:07
Orkun Kökçü: İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş’ta kalırım | Video 04:07
Orkun Kökçü: "İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş’ta kalırım" | Video 23.07.2025 | 16:06
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın Kıbrıs etabı Marmaris’ten start aldı | Video 03:48
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı Marmaris'ten start aldı | Video 20.07.2025 | 15:52
Orkun Kökçü o görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamadı! 01:48
Orkun Kökçü o görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamadı! 13.07.2025 | 21:34
Kırkpınar şampiyonu hamam geleneğini bu yıl da sürdürdü | Video 02:47
Kırkpınar şampiyonu hamam geleneğini bu yıl da sürdürdü | Video 07.07.2025 | 06:18
Hayatını kaybeden Diogo Jota’nın aracı küle döndü! İşte kaza yerinden ilk görüntüler... | Video 00:56
Hayatını kaybeden Diogo Jota’nın aracı küle döndü! İşte kaza yerinden ilk görüntüler... | Video 03.07.2025 | 15:13
Liverpool futbolcusu Diogo Jota trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 01:18
Liverpool futbolcusu Diogo Jota trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 03.07.2025 | 14:13
Hugo Rodallega tarih yazdı! Sakatlandı, gözyaşlarına boğuldu, 1 dakika sonra şampiyonluğu getiren golü attı | Video 02:52
Hugo Rodallega tarih yazdı! Sakatlandı, gözyaşlarına boğuldu, 1 dakika sonra şampiyonluğu getiren golü attı | Video 30.06.2025 | 12:23
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti! Oğlu Doruk Ugan’dan duygusal paylaşım | Video 03:47
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti! Oğlu Doruk Ugan'dan duygusal paylaşım | Video 30.06.2025 | 06:54
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattı | Video 00:37
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattı | Video 30.06.2025 | 06:20
Galatasaray 5 yıldızlı formalarını, yıldızlarıyla tanıttı | Video 01:33
Galatasaray 5 yıldızlı formalarını, yıldızlarıyla tanıttı | Video 26.06.2025 | 11:22
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamasındaki ’travesti şov’, taraftarı isyan ettirdi | Video 00:23
Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamasındaki 'travesti şov', taraftarı isyan ettirdi | Video 26.06.2025 | 09:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY