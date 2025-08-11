Serdal Adalı'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Türkiye'ye gelecekse Beşiktaş'ta oynamak istiyor" | Video
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Türkiye'ye gelecekse bizde oynamak istediğini biliyor." açıklamasında bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
00:16
Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralandı | Video 03.08.2025 | 16:40
12:15
01:36:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan samimi açıklamalar! 01.08.2025 | 06:11
01:59
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Osimhen sonrası önceliğimiz..." 01.08.2025 | 06:10
07:43
Victor Osimhen Galatasaray'da! "Evimdeyim, çok mutluyum!" | Video 31.07.2025 | 09:06
05:06
Ali Sami Yen kabri başında anıldı | Video 29.07.2025 | 12:48
01:02
Fenerbahçe’de Ali Koç’a büyük isyan: Çocuklar ağlıyor! Yeter artık… 26.07.2025 | 14:20
16:47
Solskjaer'in hayali Tüpraş Stadyumu'nda final oynamak | Video 23.07.2025 | 16:07
04:07
Orkun Kökçü: "İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş’ta kalırım" | Video 23.07.2025 | 16:06
03:48
01:48
Orkun Kökçü o görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamadı! 13.07.2025 | 21:34
02:47
Kırkpınar şampiyonu hamam geleneğini bu yıl da sürdürdü | Video 07.07.2025 | 06:18
00:56
01:18
Liverpool futbolcusu Diogo Jota trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 03.07.2025 | 14:13
02:52
03:47
00:37
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattı | Video 30.06.2025 | 06:20
01:33
Galatasaray 5 yıldızlı formalarını, yıldızlarıyla tanıttı | Video 26.06.2025 | 11:22