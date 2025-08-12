Galatasaray’a ağır salvo!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Feyeenord ile bugün oynayacakları rövanş için dün basın toplantısında konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "G.Saray maçındaki hakem performansı nasıldı, maçları izleyebildiniz mi?"
sorusunu "Sadece 1 dakikasını izledim. Hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için Göztepe'yi seyrettim" diyerek yanıtladı. Feyenoord'un lig maçı oynadığı, kendilerinin ise dinlendiğiyle ilgili soruya ise şu cevabı verdi: "Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın yarısı dinlendi. Bazıları bir dakika bile süre almadı.
Maçımızın ertelenmesi iyi oldu. Maç yükünün iyi gelmeyeceği bir zamandayız. Tüm odağımızı Feyenoord'a verdik."
BAŞLANGIÇ HEDEFİMİZ PLAY-OFF
Portekizli hoca, ilk maçta söylediği gibi tur şanslarının yüzde 50-50 olduğunu belirtip, "Kadıköy için cehennem demiştim. Biliyorum ki taraftarlarımız istedikleri zaman rakipler için zor atmosferler yaratıyorlar.
Bu tek başına belirleyici değil ama hâlâ tur şansının yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 90 hatta belki artı 30 dakika var.
Başlangıç için hedefimiz play-off… Bunu başarırsak Şampiyonlar Ligi'nde gruplar. Bunu başaramazsak Avrupa Ligi… Benim 'orası' diye adlandırdığım yere geçen sezon çok çok yakındık. Rangers maçında turu penaltılarla kaybettik. Çeyrek finale ulaşsak sonrası kolaydı" dedi.
KEREM'E İMALI YORUM!
Portekizli hocaya Fenerbahçe'ye geleceği konuşulan Kerem Aktürkoğlu soruldu Yanıtı, "Kendisini tabii ki tanıyorum. Portekiz Ligi'nde oynayan oyuncuları özellikle daha iyi tanıyorum, çünkü izliyorum ama kendisi şu an Benfica'nın oyuncusu" oldu.
Benfica'nın Fenerbahçe'ye transferi için Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu sonucunu beklediği Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı nedeniyle Nice'e karşı oynanan ilk maçta forma giyememişti. Bu durum, olası bir transferde Fenerbahçe ile play-off'a çıkabilmek için bir taktik olarak değerlendirilmişti.
Milli futbolcu, Benfica'nın dün yapılan antrenmanında yer aldı. Teknik direktör Bruno Lage ise düzenlediği basın toplantısında Kerem'in maç kadrosunda olabileceği bilgisini verdi. Benfica ilk müsabakada 2-0 yendiği Nice ile bugün TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Turu geçen F.Bahçe- Feyenoord'un galibiyle play-off'ta eşleşecek.