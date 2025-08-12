Gel gel sarışınım gel!

Fenerbahçe'nin Niko Jankovic'i alacağı haberlerine taraftar büyük tepki göstermişti. Oleksandr Zinchenko ismi ise büyük heyecan yarattı. Teknik direktör Jose Mourinho'un dadediği 28 yaşındaki Ukraynalı oyuncu için sarılacivertlere gönülverenler beğenilerinipaylaşımlarıyla ortaya koydu. Tecrübeli futbolcunun bir an önce takıma katılmasını isteyen teknik direktör Jose Mourinho ise oyuncu için yönetimeraporunu verdi. Fenerbahçe, bu transferi 12-13 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflerken, oyuncu da İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. Mourinho, Zinchenko'yu orta sahada ön libero olarak kullanmayı planlıyor.Kanat transferi için Portekiz'i gözüne kestiren Fenerbahçe, Benfica forması giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra bu kez de Sporting'de oynayan Geny Catamo'yu listesine aldı. AS gazetesinin haberine göre; Portekiz ekibinin oyuncu için 30 milyon Euro bonservis talep ettiği, sarı-lacivertlilerin ise bu bedeli düşürerek taksitli ödeme seçeneği planladığı ifade edildi. Mozambikli futbolcuya geçen sezon İngiliz devi Liverpool talip olmuş ancak kulüpler arasında ücrette anlaşma sağlanamamıştı. 24 yaşındaki sağ kanat, geçen sezon 48 karşılaşmaya çıkarken 7 gol, 5 asist üretmişti.