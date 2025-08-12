Kerem Beşiktaş’a gelmek istiyor!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün Tüpraş Stadyumu'nda basın mensuplarının karşısına çıktı. Eleştirilen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e destek veren Adalı, şu açıklamaları yaptı:Takımımızın hâlâ takviye ihtiyacı olduğunun farkındayız.Transferleri de 10 Temmuz'da bitirirdim ama bu, günü kurtarmaktan başka bir şeye yaramazdı.Kerem Aktürkoğlu konusu, Orkun için Lizbon'dayken geçti.Ama Benfica, Kerem'in Türkiye'ye gelecekse Beşiktaş'ta oynamak istediğini biliyor.Yanlış yapmadan yürümeye devam etmek zorundayız. Transferde öncelikli hedeflerimiz sol açık ve sağ bek.Savunmayı güçlendirmek mecburiyetindeyiz.Dikilitaş ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Planladığımız şekilde ilerliyor. Aşama aşama gidiyoruz. Emlak Konut ile protokol imzalandı ve konu resmiyete döküldü.Birçok ismin ödenmemiş menajerlik ücretleriyle ilgili kulübümüz aleyhine bir dava sonuçlandı.Solskjaer kararının arkasındayız. Daha ilk lig maçına çıkmadan hoca gönderme konuşuluyor. Sezonun başındayız ve uzun bir yolumuz var. Her puan kaybından sonra kaos yaşayamayız. Solskjaer'e bu kadar haksızlık yapmanın manası yok.Solskjaer'e süre vereceğiz. Bizde kredisi var. Psikolojik ve mental olarak diplerdeyken taşın altına elini koyan, kaçmayan hocanın elbette bir kredisi olacak. Transferleri tamamlayınca artık top hocada olacak. Büyük takım oyunu oynayan bir takımı kendisinden bekleyeceğiz.İki ayda bir yeni bir hoca ve bambaşka bir takımla mı sahaya çıkacağız! Bunların faydalı işler olmadıklarını söyledim ve kanıtlandı.Jadon Sancho'yu camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemesi çok önemli. İkincisi bizim de bir bütçemiz var.Olabilecekse, biz alır geliriz. Beşiktaş camiası içini rahat tutsun.32-33-34 yaşında oyuncu gelecek olursa, bonservis vererek falan almayacağız. Gelirler, 1 sene oynarlar, direkt katkı verirler. Hiçbir zaman 1 seneden fazla kontrat vermeyiz.Emerson Royal konusunda söyleyecek çok şeyimiz var. 'Flamengo'yu tercih ettim, projelerine inandım' diyor. Başarılar diliyorum ama öyle değil. Beşiktaş bir transferden vazgeçiyorsa, iyi bir sebebi vardır. 'Sosyal medyanın baskısıyla vazgeçildi' gibi bir algı yapılıyor. Hiç öyle bir şey yok. Ciddi sebebimiz var. O sebep, bizde kalsın.