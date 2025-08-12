Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor'da Linetty işlemi tamam!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Linetty ile ön protokol imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile ön protokol imzalandığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Karol Linetty arasında ön protokol akdedilmiş olup futbolcu, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sponsor hastanemiz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Polonya Milli Takımı'nda da oynayan Linetty, son olarak İtalya'nın Torino takımında forma giydi.

