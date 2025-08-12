Mourinho, Feyenoord’a karşı yine kazandı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında mağlup olduğu rakibini farklı geçti. Kanarya, 5-2'lik galibiyetle adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz hafta oynanan maçında ardından, Hollanda temsilcisine karşı 2. maçlarda üstün olduğunu belirtirken, bu seriyi bugün de sürdürdü.

Mourinho, 2016-2017 sezonunda Manchester United'ın başında Feyenoord'a grup aşamasında rakip olurken, deplasmanda 1-0 kaybetti. Mourinho'nun ekibi evindeki maçta ise 4-0 galip geldi. 2022-2023 sezonunda Roma'yı çalıştıran Mourinho, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 1-0 mağlup olurken, sahasında 4-1'lik skorla yarı final biletini almıştı.

Bu iki ekip bir sezon önce UEFA Konferans Ligi finalinde karşılaşırken, kupaya uzanan yine Mourinho'nun ekibi oldu. 2025-2026 sezonunda bu kez Fenerbahçe'nin başında Feyenoord'a rakip olan Portekizli teknik adam, takımının deplasmanda 2-1 kaybettiği Feyenoord'u Kadıköy'de 5 golle geçti ve tur atladı.