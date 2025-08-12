Paul Onuachu, Trabzonspor’da kaldığı yerden devam etti

SON 4 MAÇTA GOLÜ VAR

Onuachu, Trabzonspor'da forma giydiği son 4 resmi karşılaşmada da gol attı.

Bordo-mavili futbolcu ligde 12 Mayıs 2024'te Trabzospor'un sahasında İstanbulspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol atma başarısını gösterdi. Golcü oyuncu, 18 Mayıs 2024'te Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanı golünü, 23 Mayıs 2024'te Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası maçında da 1 gol kaydetti. Başarılı oyuncu dün ligin ilk haftasında Kocaelispor karşısında 1-0'lık galibiyetin golünü kaydederek son 4 maçında 5 gol attı.

MAÇ BAŞI GOL ORTALAMASINDA SÖRLOTH'U GEÇMİŞTİ

Paul Onuachu, ilk sezonunda maç başına gol ortalamasında bordo-mavili takımda gol kralı olan Alexander Sörloth'u küçük bir farkla da olsa geride bırakmıştı.

Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 golle gol kralı olurken, maç başına 0,70, Onuachu ise 21 karşılaşmada 15 golle 0,71 ortalama elde etmişti. Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle daha az sayıda forma giyen Nijeryalı oyuncu, maç başına ortalamada Sörloth'u geride bırakmıştı.

Nijeryalı santrfor, geçen sezon kiralık olarak Braga'dan transfer edilen Simon Banza'dan da gol ortalaması olarak daha iyi bir performans göstermişti. Banza, 31 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırırken 0,61 gol ortalamasında kalmıştı.