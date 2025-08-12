Real Madrid’de Arda Güler şov yaptı!

Real Madrid, hazırlık karşılaşmasında Avusturya Bundesliga ekibi WS Tirol ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

İspanyol devine galibiyeti getiren golleri; 10'uncu dakikada Eder Militao, 13 ile 59'uncu dakikalarda Kylian Mbappe ve 81'inci dakikada Rodrygo attı.

Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 83'ncü dakikada yerini Roberto Martin Uruel'e bıraktı. Genç yıldız, gösterdiği performansla izleyenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Arda Güler, Kylian Mbappe'nin attığı ilk golde harika bir asiste imza attı. Arda'nın ayrıca 2 şutu kale direklerinde patladı.