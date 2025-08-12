Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakibi Benfica oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Benfica, sahasında Nice'i 2-0 mağlup etti ve toplamda 4-0'lık skorla play-off turuna yükseldi.

Portekiz devine turu getiren golleri; 18'nci dakikada Fredrik Aursnes ve 27'nci dakikada Andreas Schjelderup attı.

Bu sonucun ardından play-off turunda Benfica ile Fenerbahçe eşleşti. Bu eşleşmenin ilk maçı Lizbon'da, rövanş ise Kadıköy'de oynanacak.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 84. dakikada oyuna dahil oldu.

MAÇ TARİHLERİ

Fenerbahçe, play-off turunun ilk maçını 20 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy'de oynayacak. Rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak.