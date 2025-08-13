Başakşehir tur için sahaya çıkıyor

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Rams Başakşehir, bugün Norveç ekibi Viking'i ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Sırp hakem Milos Milanovic'in yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den yayınlanacak. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle, beraberlikle ya da tek farklı skorlu yenilgiyle ayrılması halinde play-off turuna yükselecek. Viking'in 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatma bölümlerine geçilecek. Tur atlayan takım, play-off aşamasında Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.