TFF yeni uygulamanın başladığını açıkladı! Hakemler yaka kamerasıyla maçlara çıkacak...

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni hayata geçen uygulamayı duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ''Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tarafından Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında kullanılması yönünde karar alınan yaka kamera uygulaması hayata geçirildi'' ifadelerine yer verildi.

İlk olarak Gaziantep FK-Galatasaray maçında uygulandığı ve görüntülerin başarıyla kaydedildiği vurgulandı.

5 YIL KAYITLI KALACAK

Yapılan açıklamada, yaka kameralarını 4. hakemlerin de takacağı belirtilirken, görüntülerin 5 yıl saklı kalacağı ifade edildi.