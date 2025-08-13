Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF'de yabancı kuralı kararı verildi!
Giriş Tarihi: 13.8.2025 21:08

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de yabancı oyuncu kuralını değiştirmedi. Daha önce uygulanan 12+2 sistemi bu sezon da uygulanacak.

TFF’de yabancı kuralı kararı verildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmeme kararı aldı.

A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, 12 yabancı futbolcunun kadroda, 2 yabancının ise tribünde yer aldığı 12+2 sisteminin bu sezonda da geçerli olacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de bazı takımlar, yabancı kuralı konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, kuralın gözden geçirilmesi yönünde istekte bulunmuştu.

Kulüpler, sakatlığı devam eden yabancı futbolcuların çokluğu, uzun süreli sözleşmeler nedeniyle yaşanan sorunlardan dolayı mevcut 14 olan (12+ 2002 ve üstü doğumlu 2 futbolcu) yabancı sayısının 16 olmasını istemişlerdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Eyüp, Gaziantep ve Başakşehir konuya destek vermişti.

