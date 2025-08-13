TFF’de yabancı kuralı kararı verildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmeme kararı aldı.

A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, 12 yabancı futbolcunun kadroda, 2 yabancının ise tribünde yer aldığı 12+2 sisteminin bu sezonda da geçerli olacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de bazı takımlar, yabancı kuralı konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, kuralın gözden geçirilmesi yönünde istekte bulunmuştu.

Kulüpler, sakatlığı devam eden yabancı futbolcuların çokluğu, uzun süreli sözleşmeler nedeniyle yaşanan sorunlardan dolayı mevcut 14 olan (12+ 2002 ve üstü doğumlu 2 futbolcu) yabancı sayısının 16 olmasını istemişlerdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Eyüp, Gaziantep ve Başakşehir konuya destek vermişti.