İngiltere, İspanya ve Fransa’da yeni sezon heyecanı başlıyor

Liverpool, transferde kesenin ağzını açtı

Yaz transfer döneminde Premier Lig ekipleri şu ana kadar 2,4 milyar avro harcama yaparken, listenin zirvesinde geçmiş yılların aksine agresif bir transfer politikası izleyen ve kasasından 300 milyon avro çıkan Liverpool yer aldı.

Ada'nın transfer rekorunu kırarak 125 milyon avroya Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i renklerine bağlayan son şampiyon, Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez ile beklerini, Hugo Ekitike ile de hücum hattını güçlendirdi.

Transferde hız kesmeyen "Kırmızılar", Newcastle United'da forma giyen İsveçli golcü Alexander Isak için teklifini 127 milyon avroya kadar çıkarırken, stoper mevkisinde takımdan ayrılan Jarell Quansah'ın boşluğunu Crystal Palace'tan Marc Guehi ya da Parma'nın 18 yaşındaki futbolcusu Giovanni Leoni ile doldurmanın hesaplarını yapıyor.

Liverpool, 70 milyon avroya Bayern Münih'e giden Luis Diaz'ın yanı sıra Darwin Nunez, Caoimhin Kelleher, Trent Alexander-Arnold, Tyler Morton ve Nat Phillips ile yollarını ayırdı.