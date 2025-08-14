Tielemans hamlesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, 'İsimleri verdim, sabırla bekliyorum'
dediği futbolcular arasında Aston Villa'dan Youri Tielemans'ın olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldız için teklif yaptı. 28 yaşındaki orta sahayı ikna için Aston Villa'dan eski takım arkadaşı Jhon Duran da devreye girdi ve Fenerbahçe'deki ortamı anlattı. İngiliz ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Youri Tielemans geçen sezon 53 resmi maçta görev almış, 5 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.
OYUNCU İÇİN YAPILAN OLUMLU
6, 8, 10 numara özelliklerinin hepsini barındıran, komple bir merkez oyuncu.
Harika bir uzun top
atıcısıdır. Top çalma
canavarıdır. Mükemmel
de bir dribblingcidir. İkili mücadele ve hava toplarında da çok başarılıdır.
Çift ayak kullanımı,
uzaktan şut, orta
açma, uzun top, ara
pası, tempo, pres,
ikili mücadele, geriden
oyun kurma,
dribblingle top taşıma,
yüksek oyun görüşü,
pozisyon alma,
hat kıran pas atma,
oyunun yönünü değiştirme
gibi bir merkez oyuncusundan beklenilen her şey mevcut.