14.8.2025

Tielemans hamlesi

Mourinho’nun özellikle istediği ve otoritelerin ‘Komple bir merkez oyuncu’ diye tanımladığı Belçikalı orta sahayı, Jhon Duran ikna etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, 'İsimleri verdim, sabırla bekliyorum' dediği futbolcular arasında Aston Villa'dan Youri Tielemans'ın olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldız için teklif yaptı. 28 yaşındaki orta sahayı ikna için Aston Villa'dan eski takım arkadaşı Jhon Duran da devreye girdi ve Fenerbahçe'deki ortamı anlattı. İngiliz ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Youri Tielemans geçen sezon 53 resmi maçta görev almış, 5 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

OYUNCU İÇİN YAPILAN OLUMLU
6, 8, 10 numara özelliklerinin hepsini barındıran, komple bir merkez oyuncu. Harika bir uzun top atıcısıdır. Top çalma canavarıdır. Mükemmel de bir dribblingcidir. İkili mücadele ve hava toplarında da çok başarılıdır. Çift ayak kullanımı, uzaktan şut, orta açma, uzun top, ara pası, tempo, pres, ikili mücadele, geriden oyun kurma, dribblingle top taşıma, yüksek oyun görüşü, pozisyon alma, hat kıran pas atma, oyunun yönünü değiştirme gibi bir merkez oyuncusundan beklenilen her şey mevcut.

