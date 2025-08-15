Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ile Göztepe 59. randevuda
15.8.2025 18:13

Fenerbahçe ile Göztepe 59. randevuda

Sarı-lacivertliler, İzmir ekibiyle karşılaştığı 58 lig maçında 27 galibiyet alırken, Göztepe 9 kez galip geldi. - İzmir'de oynanan 29 lig maçının 14'ü beraberlikle sonuçlandı

Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 59. kez rakip olacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.

İZMİR MAÇLARI

İki takım, lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 29 müsabakada en fazla alınan sonuç beraberlik oldu. İki takım 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı.

Fenerbahçe deplasmanda rakibini 9 kez mağlup etmeyi başarırken, Göztepe ise taraftarının önünde 6 kez galibiyete uzandı.

Sarı-lacivertli ekip bu mücadelelerde 34 gol kaydederken Göztepe de 25 kez gol sevinci yaşadı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.

İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

