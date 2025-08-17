Beşiktaş’a yıldız oyuncu için dev rakip!

ROMA DEVREYE GİRDİ

Hollanda oyuncunun transferi için İtalyan devi Roma'nın da devreye girdiği aktarıldı. Jadon Sancho'nun transferi için görüşmelerini sürdüren Roma, Malacia'nın da durumunu sordu.

Malacia en son PSV'de kiralık olarak oynamıştı. Hollandalı sol bekin Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.