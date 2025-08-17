Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a yıldız oyuncu için dev rakip!
Beşiktaş'a yıldız oyuncu için dev rakip!

Transfer çalışmaları sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Kara Kartal'ın yıldız oyuncu için dev ekiple yarış halinde olduğu öne sürüldü...

Transfer harekatına devam eden Beşiktaş'ın flaş bir oyuncu ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, bonservisi Manchester United'ta bulunan Tyrell Malacia'yı gündemine aldı.

İngiliz devinin, 26 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.

ROMA DEVREYE GİRDİ

Hollanda oyuncunun transferi için İtalyan devi Roma'nın da devreye girdiği aktarıldı. Jadon Sancho'nun transferi için görüşmelerini sürdüren Roma, Malacia'nın da durumunu sordu.

Malacia en son PSV'de kiralık olarak oynamıştı. Hollandalı sol bekin Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

