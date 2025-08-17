Göztepe, ilk iç saha maçında beğeni topladı

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İzmir ekibi ligin ilk 2 haftasında önemli işlere imza attı. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu hafta da Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda golsüz berabere kaldı. 61. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen sahada gösterdiği oyun ve mücadeleyle 1 puan almayı başaran Göztepe, 2025-2026 sezonunun ilk iç saha maçında taraftarlarını memnun etti. Böylece İzmir ekibi, ilk iki maçında 4 puan toplayarak yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ediyor.



TARAFTARDAN TAKIMLARINA DESTEK

Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de taraftarlar takımlarını bağrına bastı. Maçın bitimiyle birlikte tüm oyuncularını tribüne çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, oyunculara performanslarından memnun olduklarını dile getiren tezahüratlar yaptı. Sosyal medyada da Göztepe'nin sergilediği oyun birçok futbolsever tarafından beğenilirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da, "Duvar gibi savunma yaptılar. Hem oyuncularının hem de teknik direktörlerinin hakkını vermek lazım. Geride beşli savunma yapıyorlardı. Üç savunmacılarının biri 1.90, biri 1.91, diğeri ise 1.89 boyundaydı. Orta saha oyuncuları da çok fazla koşuyordu. Her top için, her ikili mücadelede ısırarak oynuyorlardı. Böyle olduğu zaman da onlara karşı oynamak her zaman zor oluyor" ifadelerine yer verdi.



LIS, KENDİNİ AFFETTİRDİ

Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde eleştirilerin odak noktası olan kaleci Mateusz Lis, Fenerbahçe maçının 90+4. dakikasında kurtardığı penaltıyla sarı-kırmızılı taraftarlara kendisini affettirdi. Polonyalı file bekçisinin kaledeki yerini daha da sağlamlaştırdığı ifade edildi. 28 yaşındaki kaleci, ligin ilk iki maçında kalesini gole kapatarak şimdiden önemli işlere imza attı.

