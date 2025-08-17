Samsunspor fırtınası

Geçtiğimiz sezonun flaş takımı Samsunspor, yeni sezonda da tutulmuyor.Nefes kesen mücadelenin ilk yarısında iki takım da direklere takıldı. Devrenin sonuna doğru Kocaeli'den Samet, sert hareketinin ardından doğrudan kırmızı kartla atıldı. İkinci 45'te daha çok Samsun'un etkinliği vardı. 10 kişi oynayan rakibini ablukaya alan kırmızı-beyazlı takım, bir türlü Jovanovic'i geçemedi.90+5'te Petkovic'in serbest vuruşuna Samsun eldiveni Okan çeldi. Perşembe günü Avrupa Ligi play-off maçına çıkacak Samsun, önümüzdeki haftayı maç yapmadan geçecek.