Fransa, İngiltere ve İspanya’da lig maratonu başladı

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında bulunan Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig) ve İspanya'da (LaLiga) lig maçlarının heyecanı start verdi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), son şampiyon ünvanıyla girdikleri 2025-2026 sezonunun ilk haftasından galibiyetle ayrıldı.

Avrupa'nın diğer büyük iki ligi Almanya (Bundesliga) ve İtalya'da (Serie A) ise sezon, bu hafta sonu başlayacak.

LIVERPOOL'DAN 4 GOLLÜ BAŞLANGIÇ

Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, sahasında Bournemouth'u 4-2 yenerek sezona galibiyetle giriş yaptı.

Şampiyonluk adaylarından Manchester City, Wolverhampton deplasmanında Erling Haaland (2), Tijjani Reijnders ve Rayan Cherki'nin attığı gollerle 4-0 galip geldi.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde Arsenal, Manchester United'a konuk olduğu maçı 1-0 kazandı. Ev sahibi ekipte milli kaleci Altay Bayındır, takımının kalesini korudu.

Brighton'da ise milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fulham ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil oldu.

Ligin ilk haftasında Manchester City, averajla liderliğe yerleşti. Haftayı galibiyetle kapatan takımlar Sunderland, Tottenham, Liverpool, Nottingham Forest ve Arsenal, Manchester City'nin arkasında sıralandı.

BARCELONA 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

LaLiga'da son şampiyon Barcelona, rakip takımın 9 kişi kaldığı Mallorca deplasmanında Raphinha, Ferran Torres ve Lamine Yamal'ın kaydettiği gollerle 3-0 galip geldi. Athletic Bilbao, sahasında Sevilla'yı 3-2'lik skorla geçti.

Espanyol ise konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Ligde ilk hafta, bugünkü Elche-Real Betis ve yarınki Real Madrid-Osasuna maçlarıyla tamamlanacak.

Barcelona, şu ana kadar oynanan ilk hafta maçlarının ardından averajla zirvede yer aldı. Rayo Vallecano, Getafe, Villarreal, Athletic Bilbao, Alaves ve Espanyol, haftayı galibiyetle bitiren diğer takımlar oldu.

PSG TEK GOLLE KAZANDI

Ligue 1'de son şampiyon PSG, konuk olduğu Nantes'ı 1-0 yendi. Monaco, sahasında Le Havre'ı 3-1 mağlup ederek haftayı iki farklı galibiyetle kapatan tek takım oldu. Ev sahibi ekibin gollerini, Gautier Lloris (kendi kalesine), Eric Dier ve Maghnes Akliouche attı.

Olimpik Lyon, deplasmanda Lens'ı, Rennes ise evinde Olimpik Marsilya'yı 1-0'lık skorla geçti. Haftanın en gollü maçında Brest, evinde Lille ile 3-3 berabere kaldı. Lille'e transfer olan milli kaleci Berke Özer, maçta takımının kalesini korudu.

Ligin ilk haftası sonunda Monaco, averajla zirvenin sahibi oldu. Tek farklı galibiyetlere imza atan Angers, Auxerre, Lyon, PSG, Rennes, Strasbourg ve Toulouse, haftayı 3 puanla kapattı.