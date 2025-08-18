Şota Arveladze: "Yeni bir takımız ve zamana ihtiyacımız var"

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakanın, iki takımın da kontrolünde geçmediğini belirten Arveladze, "Biz ya da Trabzon oyunu kontrol etti diyemem. Biz kaleyi birkaç kere denedik. İlk kaleye tutan pozisyon gol oldu. Sezonun başı, yeni bir takım ve yeni oyuncular. Herkese zaman gerekiyor. Biz de bu araları iyi kullanıp, daha iyi oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"TFF'DEN YABANCI KURALI KONUSUNDA NET BİR CEVAP BEKLİYORUZ"

Takıma transfer isteyip istemediğinin sorulması üzerine lacivert-beyazlı teknik adam, "Cem (Üstündağ) girdi iyi oynadı. Atakan (Müjde) girdi iyi oynadı. Transferler kolay değil. Hem para gerekiyor, hem beğendiğin oyuncu bulman gerekiyor. son günlerde kontenjan konuşuluyor. Biz bilmediğimiz için biraz arada kalıyoruz. O konuda TFF'den bize yardım gerekiyor. 'Olacak mı? Olmayacak mı?' Net bir cevap bekliyoruz"

