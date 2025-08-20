Fenerbahçe evinde Benfica’yı ağırlıyor! Kanarya Şampiyonlar Ligi’nde avantaj peşinde...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi'nde oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi Feyenoord'u saf dışı bırakmıştı.
Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak zorlu rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.
Benfica XI: Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.
BENFICA İLE 7. RESMİ MAÇ
Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalardan 2 kez galip gelirken, 3 kez kaybetti. 1 karşılaşma da berabere tamamlandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU 11'DE
Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, Bruno Lage'nin kararıyla Benfica formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı.
DEVLER LİGİ'NDE 6 KEZ YER ALDI
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.
Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti.
Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.