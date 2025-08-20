Jose Mourinho’dan Benfica maçında flaş hareket!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında sahasında Benfica ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, flaş bir harekete imza attı.
Portekizli teknik adam karşılaşmanın 44. dakikasında devre arasını beklemeden soyunma odasına gitti.
Mourinho'nun Jhon Duran'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonun ardından soyunma odasına gitmesi bu pozisyona tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.
SÜPER LİG'DE DE YAPMIŞTI
Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de Göztepe ile karşılaştıkları karşılaşmada da ilk yarı sona ermeden soyunma odasına gitmişti.